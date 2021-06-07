9 июня часть Симферополя останется без воды

В среду, 9 июня, в связи с переключением на байпас по улице Воровского ограничат водоснабжение части Симферополя

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Воды не будет по следующим адресам: ул. Воровского, ул. Ленина, р-н «Старого города» (ул. Студенческая, ул. Пролетарская (частично), пер. Спендиаровых, ул. Ефремова, ул. Володарского, ул. Курчатова, Фабричный спуск и т.д.), а также ожидается снижение давления (отсутствие воды) в районе пр. Кирова (частично), ул. Севастопольская (частично), ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Гоголя, ул. Тренева, прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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