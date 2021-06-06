Землетрясения и конец света: чем опасно солнечное затмение для Крыма

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Кольцевое солнечное затмение, которое земляне будут наблюдать 10 июня, может вызвать природные катаклизмы и отразиться на психике людей.

О том, чего ожидать, рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Павленко.

По его словам, Луна и Солнце будут находиться на одной линии, поэтому гарантированно ожидается усиление морских приливов и отливов. Кроме того, будут проходить различные процессы в толще Земли, в связи с чем не исключены землетрясения или какие-то другие природные катаклизмы.

При этом само по себе затмение посреди дня влияет на психику человека, потому как люди приспособлены к свету. От предков homo sapiens унаследовал боязнь темноты, и любое затмение вызывает отрицательные эмоции и тревогу, пояснил наш собеседник.

«Боязнь затмений была на протяжении миллионов лет. Сейчас, конечно, люди начинают ценить само зрелище, кто-то радуется затмениям, но, когда люди не знали особенности природы солнечных затмений, это вызывало панику. Даже считали, что конец света пришел. Поэтому многие до сих пор боятся солнечных затмений», — рассказал психофизиолог.

Он советует не паниковать, а лучше воспользоваться возможностью и понаблюдать это астрономическое явление. При этом нужно обезопаситься — смотреть на Солнце без защиты ни в коем случае нельзя.

10 июня будет кольцевое солнечное затмение, которое на полуострове покажется во всей красе. Его пик придется на 13:40 по московскому времени.

В тексте использованы материалы: Форпост

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