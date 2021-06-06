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Власть

Власти Симферополя хотят воспитывать законопослушие у горожан

14:37 воскресенье, 6 июня 2021
Симферополь
Власти Симферополя хотят воспитывать законопослушие у горожан

фото © iz.ru

Власти Симферополя попросят лидеров национальных диаспор и религиозных организаций пропагандировать законопослушное поведение.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам рабочего совещания по проблемным вопросам обустройства микрорайонов компактного проживания реабилитированных граждан крымской столицы.

«Присутствующие рассмотрели вопросы привлечения старейшин общин, лидеров национальных диаспор автономий, религиозных и иных общественных организаций к мероприятиям по пропаганде законопослушного поведения иностранных граждан, а также об информировании населения о недопущении действий, которые могут способствовать возникновению межнациональной и межрелигиозной вражды», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, власти Крымской столицы также доведут до членов ТОС информацию об ответственности граждан Российской Федерации за организацию нелегальной миграции, незаконное использование иностранной рабочей силы и предоставление жилья для временного проживания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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