Власти Симферополя хотят воспитывать законопослушие у горожан

фото © iz.ru

Власти Симферополя попросят лидеров национальных диаспор и религиозных организаций пропагандировать законопослушное поведение.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам рабочего совещания по проблемным вопросам обустройства микрорайонов компактного проживания реабилитированных граждан крымской столицы.

«Присутствующие рассмотрели вопросы привлечения старейшин общин, лидеров национальных диаспор автономий, религиозных и иных общественных организаций к мероприятиям по пропаганде законопослушного поведения иностранных граждан, а также об информировании населения о недопущении действий, которые могут способствовать возникновению межнациональной и межрелигиозной вражды», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, власти Крымской столицы также доведут до членов ТОС информацию об ответственности граждан Российской Федерации за организацию нелегальной миграции, незаконное использование иностранной рабочей силы и предоставление жилья для временного проживания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.

Суд арестовал помощницу мэра Ялты. Помощник главы администрации Ялты, экс-главный архитектор города Наталья Дитрих заключена под стражу на два месяца.

В ООН призвали Россию «прекратить нарушение прав человека в Крыму». Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию «прекратить агрессию и нарушение прав человека в Крыму».

Севастопольский Фиолент захотел независимости. Фиолент должен стать отдельным муниципалитетом Севастополя – эта инициатива на протяжении двух последних месяцев активно обсуждается участниками одной из групп в Viber.