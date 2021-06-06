Власть
Власти Симферополя хотят воспитывать законопослушие у горожан
фото © iz.ru
Власти Симферополя попросят лидеров национальных диаспор и религиозных организаций пропагандировать законопослушное поведение.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам рабочего совещания по проблемным вопросам обустройства микрорайонов компактного проживания реабилитированных граждан крымской столицы.
«Присутствующие рассмотрели вопросы привлечения старейшин общин, лидеров национальных диаспор автономий, религиозных и иных общественных организаций к мероприятиям по пропаганде законопослушного поведения иностранных граждан, а также об информировании населения о недопущении действий, которые могут способствовать возникновению межнациональной и межрелигиозной вражды», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, власти Крымской столицы также доведут до членов ТОС информацию об ответственности граждан Российской Федерации за организацию нелегальной миграции, незаконное использование иностранной рабочей силы и предоставление жилья для временного проживания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.
Суд арестовал помощницу мэра Ялты. Помощник главы администрации Ялты, экс-главный архитектор города Наталья Дитрих заключена под стражу на два месяца.
В ООН призвали Россию «прекратить нарушение прав человека в Крыму». Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию «прекратить агрессию и нарушение прав человека в Крыму».
Севастопольский Фиолент захотел независимости. Фиолент должен стать отдельным муниципалитетом Севастополя – эта инициатива на протяжении двух последних месяцев активно обсуждается участниками одной из групп в Viber.
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка
Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
вчера
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
8 часов назад
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС
Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.