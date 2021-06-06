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Власть

Власти обещают, что Симферополь больше не утонет

11:57 воскресенье, 6 июня 2021
Симферополь
Власти обещают, что Симферополь больше не утонет

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Специалисты симферопольского МБУ «Город» с начала рабочей недели промыли от мусора и грязи ливневую канализацию на десяти улицах и в двух переулках крымской столицы, сообщил директор предприятия Антон Гумен.

Речь идет об улицах Беспалова, Русской, Севастопольской, Туристов, Садовой, Шалфейной, Шмидта, Большевистской, Гагарина, бульваре Ленина, также ливневки промыли в переулках Шаталова и Гренажном.

«Очистка ливневой канализации проводится в ежедневно, независимо от погодных условий. В связи с сильными дождями работа была активизирована. Задействовано два экипажа – это специализированные машины, которые занимаются очисткой колодцев люков дождеприемников и две бригады, которые очищают открытую ливневую канализацию – бетонные лотки, чтобы ничего не мешало потоку воды, и она не затапливала близлежащие улицы», – цитирует Гумена пресс-служба администрации Симферополя.

Ранее вна Симферополь обрушился сильный ливень с грозой и ветром. Кадры потопа, который стал следствием непогоды, из разных районов города наводнили соцсети. Традиционно критическая ситуация сложилась в районе железнодорожного вокзала – одной из самых низких точек города. Из-за непогоды в нескольких местах в городе также обрушились большие деревья, пострадали участки дорог.

Позже Гумен пояснял, что коммунальщики были готовы к ливням, но не справилась ливневая канализация. По его словам, более всего от осадков пострадали улицы Пролетарская и Караимская, где произошло намывание грунта и камней. Потоки воды несли ветки деревьев, мусор и даже диваны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

9 июня часть Симферополя останется без воды. В среду, 9 июня, в связи с переключением на байпас по улице Воровского ограничат водоснабжение части Симферополя

Микрорайон Симферополя уже 20 лет затапливает водой. Не помогает и откачка жидкости в цистерну, которую присылает горадминистрация.

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше. Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

Симферопольские дороги пообещали украсить зелеными газонами. Вдоль дорог Симферополя появятся благоустроенные обочины с газонами.

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