В Симферополе руководство предприятия задолжало сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты

В Симферополе в отношении предприятия и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (нарушение трудового законодательства) из-за невыплаты зарплаты сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что руководством организации нарушены сроки выплаты заработной платы за период с февраля по апрель 2021 года. Общая сумма задолженности перед 118 работниками составила более 5,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, на данный момент задолженность по заработной плате полностью погашена.

Напомним, в марте в Судаке возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам пансионата «Солнечный камень».

Осенью 2020 года было завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя предприятия «Крымспецстрой», обвиняемого в мошенничестве, невыплате заработной платы сотрудникам и отмывании денежных средств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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