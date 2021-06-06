Происшествия
В севастопольском дворе автомобиль сбил мальчика
Мальчик приблизительно 11 лет попал по автомобиль Субару во дворе дома № 53 на улице Героев Бреста.
Об этом сообщает подписчик группы «Автопартнер. Севастополь. Крым» Вконтакте.
Он отмечает, что ДТП произошло в субботу вечером, когда на улице было еще светло. По его словам, звук столкновения он услышал у себя дома, несмотря на включенный телевизор.
«Выглядываю в окно, темного цвета Субару сбил «пионера» лет 11 от роду, у парня явно повреждена нога, он в шоковом состоянии просится домой», - пишет мужчина.
По его словам, он дал команду не отправлять мальчика домой и вызвал ДПС и скорую помощь, которая приехала очень быстро. В сопровождении бабушки мальчик был отправлен в больницу.
Как видно на фото, разбирательство продолжалось уже в темноте. По утверждению автора сообщения, водитель автомобиля от освидетельствования отказался.
В тексте использованы материалы: Форпост
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