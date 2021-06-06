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Общество

В Севастополе спортсменка протянула бронемашину на четыре метра

16:16 воскресенье, 6 июня 2021
Севастополь

В центре Севастополя, на набережной Корнилова, открыли чемпионат по силовому многоборью «Евразийские игры».

В первый день игр атлеты соревновались в классическом жиме и армрестлинге, на площадке набережной Корнилова организаторы устроили музыкально-силовое шоу.

Мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева с помощью каната и приспособления «якорь» сдвинула с места армейский бронеавтомобиль «Тигр». Вес машины составляет семь тонн.

Организаторы сообщили, что спортсменка протянула бронемашину на 4 метра 36 сантиметров. После этого Кошелева ушла с места установления планируемого рекорда, и согласно правилам перетягивание продолжать было нельзя.

В 2020 году на «Евразийских играх» в Севастополе Оксана Кошелева в паре с Екатериной Прокоповой сдвинули с места восьмитонный КамАЗ и протянули его на 20 метров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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