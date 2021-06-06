В Севастополе растут цены на недвижимость из-за повышенного спроса

фото © ria.ru

Риелторы отмечают рост цен на недвижимость в Севастополе на фоне повышенного в спроса.

В регионе сложилась специфичная ситуация, рассказал заместитель директора севастопольского агентства недвижимости Игорь Колохов.

По его словам, причиной высокого спроса на жилье в регионе является приостановка выдачи разрешений на начало строительства.

«Уже два года департамент архитектуры не выдает разрешения на начало новых строительных работ до принятия генерального плана. Его собираются вынести на общественное обсуждение и утверждать в ближайшем будущем. После этого станет ясно, где можно строить многоквартирные дома, и процесс пойдет. Сейчас в Севастополе возводят только те объекты, для которых разрешение на начало строительных работ было получено полтора-два года назад и ранее. Дефицит на первичном рынке подстегнул дефицит на вторичном, плюс дешевая ипотека повысила спрос на недвижимость. Все это привело ко второй волне подъема цен», – пояснил он.

Как отметил Колохов, если в апреле цены были в пределах 85-95 тысяч рублей, то сейчас это примерно 120 тысяч рублей за квадратный метр и больше.

«Недвижимость покупают как местные, так и приезжие – при том, что цены действительно очень высокие, не региональные. Севастопольцы берут жилье, но для них это все же дорого», – сказал он.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры. Замглавы Севастополя Мария Литовко и представители Роспотребнадзора встретились с городскими рестораторами и представителями общепита, чтобы обсудить несоблюдение ими противоэпидемиологических мер.

Ждать ли взлета цен в Крыму летом. Серьезного подорожания сахара из-за окончания действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок в курортный сезон ожидать не стоит, также нет экономических причин для роста цен на другие группы продовольственных товаров.

Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару. София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.

В Крыму салоны мобильной связи наживаются на туристах. Салоны мобильной связи зарабатывают на россиянах, которые прибывают в Крым с пакетами мобильных операторов, работающих на полуострове в роуминге.