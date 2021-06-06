Происшествия
В Севастополе по пляжу катается внедорожник
фото © Евгений Горлов /Instagram
Черный внедорожник с севастопольскими номерами разъезжал в воскресенье утром по песчаному пляжу «Звездный берег».
Видео с пляжными «покатушками» оператор пляжа прислал главе департамента городского хозяйства Евгению Горлову, а тот опубликовал его на своей странице в соцсети.
На видео зафиксировано, как автомобиль не просто заезжает на пляж, но под взглядом удивленных людей, поднимая песок, «восьмерками» едет вдоль кромки моря.
Напомним, подъезд к береговой полосе на автомобиле запрещен и наказывается штрафом. Тем не менее, как отмечают комментаторы, такое регулярно происходит, в частности, в Немецкой балке.
Отметим, двумя неделями ранее скандал разыгрался на соседнем со «Звездным берегом» пляже – «Вязовой роще». Там предприниматели по согласованию с оператором нарастили и в разы расширили бетонные фундаменты у своих торговых павильонов. После вмешательства горожан и СМИ фундаменты частично демонтировали, чтобы заменить их на деревянные настилы. Оператор пляжа чуть не поплатился за это расторжением контракта.
В тексте использованы материалы: Форпост
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