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Происшествия

В Севастополе по пляжу катается внедорожник

16:20 воскресенье, 6 июня 2021
Севастополь
В Севастополе по пляжу катается внедорожник

фото © Евгений Горлов /Instagram

Черный внедорожник с севастопольскими номерами разъезжал в воскресенье утром по песчаному пляжу «Звездный берег».

Видео с пляжными «покатушками» оператор пляжа прислал главе департамента городского хозяйства Евгению Горлову, а тот опубликовал его на своей странице в соцсети.

На видео зафиксировано, как автомобиль не просто заезжает на пляж, но под взглядом удивленных людей, поднимая песок, «восьмерками» едет вдоль кромки моря.

Напомним, подъезд к береговой полосе на автомобиле запрещен и наказывается штрафом. Тем не менее, как отмечают комментаторы, такое регулярно происходит, в частности, в Немецкой балке.

Отметим, двумя неделями ранее скандал разыгрался на соседнем со «Звездным берегом» пляже – «Вязовой роще». Там предприниматели по согласованию с оператором нарастили и в разы расширили бетонные фундаменты у своих торговых павильонов. После вмешательства горожан и СМИ фундаменты частично демонтировали, чтобы заменить их на деревянные настилы. Оператор пляжа чуть не поплатился за это расторжением контракта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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