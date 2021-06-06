Водный кризис
Развитие сюжета: Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше ● Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым ● Белогорское водохранилище в Крыму стремительно теряет запасы ● Воды в водохранилищах Крыма почти на шесть млн кубов меньше, чем год назад ● В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»
В России озвучили первые данные геологоразведки под Азовским морем
фото © Новости Крыма
Под дном Азовского моря точно есть пресная вода.
Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега », - пояснил вице-премьер.Хуснуллин также отметил, что полные данные от геологов правительство получит «где-то к концу июля».
Как ранее сообщалось, в апреле правительство России выделило субсидию в размере 70 миллионов рублей Росгеологии на исследование возможных водоносных горизонтов под Азовским морем. Предварительные данные показали, что в этом районе находятся запасы воды, которые могут позволить ежегодно забирать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров.
Разведка месторождений пресной воды под Азовским морем ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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