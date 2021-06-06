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Власть

Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

16:48 воскресенье, 6 июня 2021
Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

фото © Новости Крыма

Вооруженные силы Украины стали стягивать свои танки и артиллерию к границе с Крымом. Цель переброски неизвестна.

«Переброска техники к границе осуществляется из различных регионов соседней страны. Известно, что среди данного вооружения, в частности, присутствуют танки, БТР, артиллерия», — сообщает сайт argumenti.ru. Предполагается, что ВСУ собрались проводить военные учения.

Совместные учения Украины и стран НАТО запланированы на конец июня. В них примут участие более четырех тысяч военных. Учения включают в себя совместные операции спецназа в Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Киев допустил вероятность своего вторжения в Крым. Власти Украины также не исключают, что РФ может начать наступление в страну через полуостров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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