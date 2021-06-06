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Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию
фото © Новости Крыма
Вооруженные силы Украины стали стягивать свои танки и артиллерию к границе с Крымом. Цель переброски неизвестна.
«Переброска техники к границе осуществляется из различных регионов соседней страны. Известно, что среди данного вооружения, в частности, присутствуют танки, БТР, артиллерия», — сообщает сайт argumenti.ru. Предполагается, что ВСУ собрались проводить военные учения.
Совместные учения Украины и стран НАТО запланированы на конец июня. В них примут участие более четырех тысяч военных. Учения включают в себя совместные операции спецназа в Херсонской и Николаевской областях.
Ранее Киев допустил вероятность своего вторжения в Крым. Власти Украины также не исключают, что РФ может начать наступление в страну через полуостров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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