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Убивший человека в севастопольском кафе уроженец Дагестана проведет 15 лет в колонии

08:38 воскресенье, 6 июня 2021
Симферополь

Севастопольский городской суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима уроженцу Дагестана, который в 2019 году убил человека в севастопольском кафе «Бенефис» из-за отказа танцевать лезгинку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Севастополя.

«Севастопольским городским судом при новом рассмотрении уголовного дела постановлен приговор в отношении уроженца Республики Дагестан, прибывшего на заработки в город Севастополь и совершившего в караоке-баре «Бенефис» в феврале 2019 года преступления по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганские действия с применением ножа в составе группы лиц, пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство из хулиганских побуждений», – говорится в сообщении.

В мае 2020 года Севастопольский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии. Однако прокуратура обжаловала приговор. Верховный суд России в феврале текущего года отменил приговор в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства, а уголовное дело направил на новое судебное разбирательство.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, направленных против общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, и по совокупности преступлений приговорил к окончательному наказанию в виде реального лишения свободы на срок 15 лет с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, с осужденного взыскали 2 миллиона рублей в пользу вдовы погибшего. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Новый Севастополь», уроженец Дагестана, который работал в Севастополе на стройке, совместно со своими друзьями, будучи пьяными, пытались заставить компанию молодых людей танцевать лезгинку. Получив отказ, мужчины убили одного посетителя и в ходе драки нанесли травмы еще двоим.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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