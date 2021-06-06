Происшествия
У жителя Ялты нашли наркотики и арсенал оружия
Полицейские в Ялте задержали 52-летнего безработного местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства, в ходе которого были обнаружены и изъяты шесть полимерных пакетов и два полимерных свертка с растительным веществом серо-зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятый материал массой около 184 грамм является наркотическим средством «каннабис», – говорится в сообщении.
Со слов мужчины, наркотики он хранил для личного употребления, без цели сбыта.
Также при обыске в квартире задержанного полицейские нашли ружье, револьвер, газовый пистолет и 174 разнокалиберных патрона. Большая часть изъятых предметов пригодны для стрельбы, уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму изменили дислокацию камер ГИБДД. С 7 по 13 июня в Крыму изменится дислокация передвижных комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М».
«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь. Во всех регионах может появиться система видеонаблюдения «Безопасный город». На внедрение технологии правительство страны планирует потратить около 97 миллиардов рублей. В Севастополе городскую систему мониторинга в тестовом режиме запустили в апреле.
Сотрудники МВД и «Херсонеса Таврического» освобождают Фиолент от палаток. В Севастополе полицейские вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели профилактический рейд на мысе Фиолент.
Торгово-офисный центр в Севастополе оказался опасным для граждан. Прокуратурой Гагаринского района выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания.
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка
Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
вчера
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
8 часов назад
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС
Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.