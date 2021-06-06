У жителя Ялты нашли наркотики и арсенал оружия

Полицейские в Ялте задержали 52-летнего безработного местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства, в ходе которого были обнаружены и изъяты шесть полимерных пакетов и два полимерных свертка с растительным веществом серо-зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятый материал массой около 184 грамм является наркотическим средством «каннабис», – говорится в сообщении.

Со слов мужчины, наркотики он хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Также при обыске в квартире задержанного полицейские нашли ружье, револьвер, газовый пистолет и 174 разнокалиберных патрона. Большая часть изъятых предметов пригодны для стрельбы, уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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