Происшествия
Турист упал с обрыва в горах Крыма
Спасатели оказали помощь молодому человеку, упавшему с обрыва в урочище Таш-Джарган под Симферополем.
Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС.ЧП произошло поздно вечером в субботу.
«В главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности Симферопольского района, вблизи села Левадки, урочище Таш-Джарган молодой человек упал с обрыва. Требуется помощь спасателей», – говорится в сообщении.
По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь и транспортировали к автомобилю скорой помощи.
Всего за минувшие сутки крымские спасатели дважды привлекались для оказания помощи в горно-лесной местности. В ходе операций спасено три человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте четырехлетний ребенок потерялся на улице. В пригороде Ялты местный житель нашел потерявшегося ребенка. Он постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.
Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе. Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.
Севастополец избил родную тетю кастрюлей. 30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили. Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка
Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
вчера
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
8 часов назад
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС
Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.