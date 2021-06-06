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Происшествия

Турист упал с обрыва в горах Крыма

12:28 воскресенье, 6 июня 2021

Спасатели оказали помощь молодому человеку, упавшему с обрыва в урочище Таш-Джарган под Симферополем.

Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС.ЧП произошло поздно вечером в субботу.

«В главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности Симферопольского района, вблизи села Левадки, урочище Таш-Джарган молодой человек упал с обрыва. Требуется помощь спасателей», – говорится в сообщении.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь и транспортировали к автомобилю скорой помощи.

Всего за минувшие сутки крымские спасатели дважды привлекались для оказания помощи в горно-лесной местности. В ходе операций спасено три человека. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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