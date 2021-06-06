Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 5 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4381 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человек, выздоровевших за весь период – 40 991 человек.

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