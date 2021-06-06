Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры ● В Крыму снова растет число новых заражений
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За 5 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4381 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человек, выздоровевших за весь период – 40 991 человек.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму снова растет число новых заражений. За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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