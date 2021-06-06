Власть
Строительство севастопольского хосписа «зависло» из-за угрозы затопления
Детский хоспис под Севастополем по проекту паллиативного центра «София» не могут построить не только из-за несоответствия функциональному назначению участка.
Как оказалось, территория предполагаемого строительства находится в зоне с особыми условиями использования.
Напомним: построить хоспис на десять детей планировалось в селе Орловка на территории храмового комплекса во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены.
Однако проект оказался в подвешенном состоянии, поскольку, согласно генплану 2005 года, на отведенной под строительство территории планировалось разбить зеленую зону. С тех пор это решение не было отменено, а отсутствие нового Генплана Севастополя не дает спокойно ни жить, ни умереть.
При этом, по словам настоятеля храма Александра Бондаренко, выдача разрешения на землю и строительство была согласована департаментами по имущественным и земельным отношениям и архитектуры, но произошло «какое-то противоречие».
Кроме того, оказалось, что функциональное назначения участка — не единственная проблема строительства детского хосписа.
Согласно данным публичной кадастровой карты, отметили в ведомстве, территория планируемого строительства находится в зоне, прилегающей к реке Каче, которая может затапливаться в период половодий и паводков. Правда, вероятность этого составляет всего 1% — то есть затопления возможны раз в сто лет.
Тем не менее, настаивают в департаменте, российское законодательство запрещает размещение населенных пунктов и капитальное строительство в таких зонах без организации инженерной защиты объектов.
Поэтому еще одним условием строительства является необходимость провести инженерную защиту территории, чтобы исключить вероятность подтоплений, добавили в ведомстве.
Вместе с тем, уточнили в ведомстве, сейчас разрабатываются правила землепользования и застройки города. Процедура рассмотрения правил предусматривает проведение публичных слушаний, где все заинтересованные смогут высказать свои замечания и предложения по проекту.
В тексте использованы материалы: Форпост
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