Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +20
море +16

Власть

Строительство севастопольского хосписа «зависло» из-за угрозы затопления

13:57 воскресенье, 6 июня 2021
Севастополь

Детский хоспис под Севастополем по проекту паллиативного центра «София» не могут построить не только из-за несоответствия функциональному назначению участка.

Как оказалось, территория предполагаемого строительства находится в зоне с особыми условиями использования.

Напомним: построить хоспис на десять детей планировалось в селе Орловка на территории храмового комплекса во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены.

Однако проект оказался в подвешенном состоянии, поскольку, согласно генплану 2005 года, на отведенной под строительство территории планировалось разбить зеленую зону. С тех пор это решение не было отменено, а отсутствие нового Генплана Севастополя не дает спокойно ни жить, ни умереть.

При этом, по словам настоятеля храма Александра Бондаренко, выдача разрешения на землю и строительство была согласована департаментами по имущественным и земельным отношениям и архитектуры, но произошло «какое-то противоречие».

Кроме того, оказалось, что функциональное назначения участка — не единственная проблема строительства детского хосписа.

Согласно данным публичной кадастровой карты, отметили в ведомстве, территория планируемого строительства находится в зоне, прилегающей к реке Каче, которая может затапливаться в период половодий и паводков. Правда, вероятность этого составляет всего 1% — то есть затопления возможны раз в сто лет.

Тем не менее, настаивают в департаменте, российское законодательство запрещает размещение населенных пунктов и капитальное строительство в таких зонах без организации инженерной защиты объектов.

Поэтому еще одним условием строительства является необходимость провести инженерную защиту территории, чтобы исключить вероятность подтоплений, добавили в ведомстве.

Вместе с тем, уточнили в ведомстве, сейчас разрабатываются правила землепользования и застройки города. Процедура рассмотрения правил предусматривает проведение публичных слушаний, где все заинтересованные смогут высказать свои замечания и предложения по проекту.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России озвучили первые данные геологоразведки под Азовским морем. Под дном Азовского моря точно есть пресная вода.

Стало известно где построят парк развлечений в Ялте. Точное место не названо, но предположительно речь идет о районе Васильевки.

Новые локации парка «Патриот» в Севастополе откроются ко Дню ВМФ. В Севастополе ко Дню Военно-морского флота откроются обновленные локации парка «Патриот».

Как в Сочи: в Ялте пообеащли построить «тематический парк развлечений». Инвестор пообещал построить в Ялте первый в Крыму тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс.

Власть
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео

Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

Общество
Крым завалило опасным пухом

Крым завалило опасным пухом фото

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

Странности
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.

Спорт
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации