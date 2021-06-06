Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 20, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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