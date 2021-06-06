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Власть

Пляжи в Ялте, Алуште и Феодосии не подготовили к сезону

Пляжи в Ялте, Алуште и Феодосии не подготовили к сезону

фото © Новости Крыма

На пользователей, не выполнивших требования, составили административные протоколы.

На пользователей пляжных территорий Ялты, Алушты и Феодосии, не выполнивших требования по подготовке пляжей к началу туристического сезона 1 июня, составили административные протоколы, сообщила пресс-служба правительства Крыма

Отмечается, что в скором времени комиссии должны оштрафовать нарушителей.

Проверку готовности пляжей проводило Минкурортов республики. Оценивалась техническая готовность территорий у моря, наличие необходимых документов.

«Большинство пользователей пляжных территорий подготовились к сезону до контрольной даты 1 июня», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Крым подготовился к турсезону лишь повышением цен. Эксперт отрасли заявил, что такая ситуация может привести к отказу туристов посещать регион в следующий раз.

Ранее подчиненная Собянина назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму. Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.

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