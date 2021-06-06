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Власть

На набережной Севастополя построят бассейн

08:07 воскресенье, 6 июня 2021
Севастополь

Загадочные строительные работы, которые в течение нескольких месяцев велись на набережной Адмирала Клокачева в самом центре Севастополя, предполагают создание на пляже «Мыс Хрустальный» общедоступного бассейна.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Пляж «Мыс Хрустальный» – излюбленное место как многих севастопольцев, так и гостей города. Но здесь не всегда благоприятные условия для купания – это шторма, состояние морской воды. Поэтому оператором принято решение организовать общедоступный бассейн, в том числе, с выделением отдельной зоны для детей», – написал Евгений Горлов.

Данный пляж, по его словам, является одним из немногих положительных примеров работы операторов, и вскоре на данной территории планируется восстановление детской площадки, ранее разрушенной штормом.

Напомним, что о странных работах в районе отельного комплекса СМИ сообщали еще несколько месяцев назад. Тогда на заборе строительной площадки вместо паспорта объекта был приклеен распечатанный листок, с информацией о проводимой в этом районе реконструкции канализационной насосной станции.

Журналисты выяснили, что, согласно кадастровой карте, мероприятия ведутся на землях населенных пунктов, предназначенных для общего пользования. Департамент по имущественным и земельным отношениям уточнял, что данную территорию в бессрочное пользование получил департамент городского хозяйства.

Позже строители сообщили журналистам, что занимаются устройством частного бассейна для расположенного неподалеку отеля, хотя ранее администрация комплекса категорически отвергла свою причастность к стройке.

Отметим, что ситуация на пляже «Хрустальный» стала одной из самых обсуждаемых тем прошлого купального сезона. Жители города пристально следили за судьбой вымощенной тротуарной плиткой территории, с которой многократно смывало покрытие.

После январского шторма, когда стихией, кроме набережной Клокачева, был поврежден гранит у памятника Затопленным кораблям, оператору пляжа «Хрустальный» в ультимативной форме была поставлена задача принять решение касательно используемого на территории покрытия.

«Оператор нам должен предоставить конкретные предложения для реализации поставленной задачи, чтобы к летнему периоду мы от этой проблемы избавились. Ситуацию держим на контроле; если оператор не справится с поставленной задачей, значит, будет процедура расторжения контракта и определение нового оператора», — заявлял Евгений Горлов в феврале текущего года.

В апреле 2021 года стало известно, что оператор центрального городского пляжа, работу которого сегодня ставят в пример, не намерен отказываться от выбранного им покрытия. В преддверии купального сезона на территории «Мыс Хрустальный» началось обустройство своеобразных бетонных ячеек, внутрь которых снова укладывалась старая плитка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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