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Власть

Крым потратит более 500 млн рублей на благоустройство в 2021 году

15:24 воскресенье, 6 июня 2021

Более полумиллиарда рублей выделят из бюджета Республики Крым в 2021 году на реализацию программ современной городской среды в регионах.

Соответствующее постановление о выделении средств опубликовано на сайте крымского правительства.

Согласно документу, деньги будут направлены в семь городских округов. Самые большие субсидии получат Евпатория и Красноперекопск – 243,7 миллиона рублей и 112,9 миллиона рублей соответственно. На третьем месте – Феодосия: городу направят 84,9 миллиона рублей.

Еще 37,7 миллиона рублей получит Ялта, 20 миллионов – Симферополь, 19,5 – Бахчисарай. Самая маленькая субсидия предназначается Армянску – 18 миллионов рублей.

Таким образом, всего на формирование современной городской среды в 2021 году будет потрачено чуть более 537 миллионов рублей из регионального бюджета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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