Крым потратит более 500 млн рублей на благоустройство в 2021 году

Более полумиллиарда рублей выделят из бюджета Республики Крым в 2021 году на реализацию программ современной городской среды в регионах.

Соответствующее постановление о выделении средств опубликовано на сайте крымского правительства.

Согласно документу, деньги будут направлены в семь городских округов. Самые большие субсидии получат Евпатория и Красноперекопск – 243,7 миллиона рублей и 112,9 миллиона рублей соответственно. На третьем месте – Феодосия: городу направят 84,9 миллиона рублей.

Еще 37,7 миллиона рублей получит Ялта, 20 миллионов – Симферополь, 19,5 – Бахчисарай. Самая маленькая субсидия предназначается Армянску – 18 миллионов рублей.

Таким образом, всего на формирование современной городской среды в 2021 году будет потрачено чуть более 537 миллионов рублей из регионального бюджета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Белогорское водохранилище в Крыму стремительно теряет запасы. Запасы Белогорского водохранилища, которые, по данным Госкомводхоза РК, за последние два месяца сократились на 3,4 миллиона кубометров, уменьшаются искусственно.

На набережной Севастополя построят бассейн. Загадочные строительные работы, которые в течение нескольких месяцев велись на набережной Адмирала Клокачева в самом центре Севастополя, предполагают создание на пляже «Мыс Хрустальный» общедоступного бассейна.

Пляжи в Ялте, Алуште и Феодосии не подготовили к сезону. На пользователей, не выполнивших требования, составили административные протоколы.

«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются почти на все. За первые пять месяцев текущего года Крым посетили около двух миллионов туристов.