Общество
Какой сегодня праздник 6 июня
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Сегодня, 6 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День мелиоратора России
Ежегодно в первое воскресенье июня в России отмечается День мелиоратора — профессиональный праздник тружеников земли — людей, благодаря труду которых осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель.
День мелиоратора был установлен Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 года. В России праздник утвержден в 2000 году, и его ежегодное празднование установлено на первое воскресенье июня.
Трудами мелиораторов на местах болот образуются земли, пригодные не только под сельскохозяйственные нужды, но и для строительства домов. В России специалисты данной профессии также весьма востребованы, поскольку на территории страны много земель, неудобных для сельскохозяйственного использования. Первый в России мелиоративный закон, который назывался «Правило об устройстве канав и других водопроводных сооружений на чужих землях для осушительных, оросительных и обводнительных целей», был принят еще в 1902 году, а в 1913 году Государственная Дума приняла постановление о включении мелиорации в число важнейших направлений деятельности государства. И сегодня данная отрасль играет в развитии экономики страны немаловажную роль и ей уделяется особое внимание.
День работников местной промышленности Украины
День работников местной промышленности (укр. День працівників місцевої промисловості) ежегодно отмечается в Украине в первое воскресенье июня. Он установлен в стране согласно Указу Президента № 726/2002 от 20 августа 2002 года, «учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства».
Местная промышленность в Украине как отрасль была создана в 1934 году. На протяжении своего существования она испытала ряд организационных преобразований и в последние доперестроечные годы была подчинена республиканскому отраслевому министерству и областным органам исполнительной власти. После распада СССР она пережила тяжелые времена.
Предприятия местной промышленности, среди которых — небольшие фабрики, заводы, промышленные предприятия, фирмы, объединения, научно-исследовательские и другие организации, производят широкий ассортимент продукции, который насчитывает больше 15 тысяч наименований товаров хозяйственного потребления и бытового назначения.
Свобориное дерево
Народный праздник «Свобориное дерево» отмечается 6 июня (по старому стилю - 24 мая). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского. Другие названия праздника: «Никита Столпник», «Никита огуречник», «Огуречник», «Шиповников день». День был посвящен такому целебному растению, как шиповник. Почему его называют свобориным деревом, неизвестно. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет - румянец года ведет».
Также сегодня, 6 июня, отмечают такие праздники:
- День работников водного хозяйства Украины
- Пушкинский день
- День русского языка (Russian Language Day)
- День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского
- День журналиста Украины
- Высадка в Нормандии (D-Day)
- Праздник топтуна
- День рисования драконов
- День рождения электрического утюга
- День самогона (National Moonshine Day) в США
- День очков (National Eyewear Day) в США
- День игрушки Йо-йо (National Yo-Yo Day) в США
- День учителя в Боливии
- Национальный день Швеции
- День поминовения в Южной Корее
Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Федор, Маркелл, Сергей, Степан, Кириак, Семен, Никита, Серапион, Фауст, Фотий (Фотин), Каллиник, Дидим, Маркеллин, Маркиана (Мартьяна), Мелетий (Мелентий), Меркурий, Палладия, Певка, Сусанна (Сосанна), Феликс (Филикс), Феодориск, Фист, Христиан.
Что происходило 6 июня в прошлые годы
105 - начало очередной дакийской кампании императора Траяна (Marcus Ulpius Traianus).
1523 - Густав Васа избирается королем Швеции, которая в то же время разрывает союз с Данией.
1664 - Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
1808 - Иосиф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован на трон Испании.
1850 - Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.
1882 - Более 100 000 жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.
1912 - началось второе по величине извержение XX века (вулкан Новарупта, Аляска, извергнувший 17 км? лавы).
1933 - в городе Кэмден открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.
1942 - первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.
1944 - высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта. Немецкая оборона на Западном фронте ТВД потеряла устойчивость.
1956 - постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».
1962 - Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал «Битлз» с Питом Бестом за барабанами. В следующем месяце Мартин подписал контракт группы с фирмой «Parlophone» и оставался их продюсером все время существования группы.
1997 - в Китае зарегистрировано самое большое в мире страусиное яйцо весом 2,35 кг, диаметром 18,67 см.
2012 - прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 июня. Какие праздники будут завтра?
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