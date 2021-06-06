Какой сегодня праздник 6 июня

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Ежегодно в первое воскресенье июня в России отмечается День мелиоратора — профессиональный праздник тружеников земли — людей, благодаря труду которых осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель.

День мелиоратора был установлен Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 года. В России праздник утвержден в 2000 году, и его ежегодное празднование установлено на первое воскресенье июня.

Трудами мелиораторов на местах болот образуются земли, пригодные не только под сельскохозяйственные нужды, но и для строительства домов. В России специалисты данной профессии также весьма востребованы, поскольку на территории страны много земель, неудобных для сельскохозяйственного использования. Первый в России мелиоративный закон, который назывался «Правило об устройстве канав и других водопроводных сооружений на чужих землях для осушительных, оросительных и обводнительных целей», был принят еще в 1902 году, а в 1913 году Государственная Дума приняла постановление о включении мелиорации в число важнейших направлений деятельности государства. И сегодня данная отрасль играет в развитии экономики страны немаловажную роль и ей уделяется особое внимание.

День работников местной промышленности Украины

День работников местной промышленности (укр. День працівників місцевої промисловості) ежегодно отмечается в Украине в первое воскресенье июня. Он установлен в стране согласно Указу Президента № 726/2002 от 20 августа 2002 года, «учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства».

Местная промышленность в Украине как отрасль была создана в 1934 году. На протяжении своего существования она испытала ряд организационных преобразований и в последние доперестроечные годы была подчинена республиканскому отраслевому министерству и областным органам исполнительной власти. После распада СССР она пережила тяжелые времена.

Предприятия местной промышленности, среди которых — небольшие фабрики, заводы, промышленные предприятия, фирмы, объединения, научно-исследовательские и другие организации, производят широкий ассортимент продукции, который насчитывает больше 15 тысяч наименований товаров хозяйственного потребления и бытового назначения.

Свобориное дерево

Народный праздник «Свобориное дерево» отмечается 6 июня (по старому стилю - 24 мая). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского. Другие названия праздника: «Никита Столпник», «Никита огуречник», «Огуречник», «Шиповников день». День был посвящен такому целебному растению, как шиповник. Почему его называют свобориным деревом, неизвестно. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет - румянец года ведет».

Также сегодня, 6 июня, отмечают такие праздники:

- День работников водного хозяйства Украины

- Пушкинский день

- День русского языка (Russian Language Day)

- День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского

- День журналиста Украины

- Высадка в Нормандии (D-Day)

- Праздник топтуна

- День рисования драконов

- День рождения электрического утюга

- День самогона (National Moonshine Day) в США

- День очков (National Eyewear Day) в США

- День игрушки Йо-йо (National Yo-Yo Day) в США

- День учителя в Боливии

- Национальный день Швеции

- День поминовения в Южной Корее

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Федор, Маркелл, Сергей, Степан, Кириак, Семен, Никита, Серапион, Фауст, Фотий (Фотин), Каллиник, Дидим, Маркеллин, Маркиана (Мартьяна), Мелетий (Мелентий), Меркурий, Палладия, Певка, Сусанна (Сосанна), Феликс (Филикс), Феодориск, Фист, Христиан.

Что происходило 6 июня в прошлые годы

105 - начало очередной дакийской кампании императора Траяна (Marcus Ulpius Traianus).

1523 - Густав Васа избирается королем Швеции, которая в то же время разрывает союз с Данией.

1664 - Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1808 - Иосиф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован на трон Испании.

1850 - Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

1882 - Более 100 000 жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.

1912 - началось второе по величине извержение XX века (вулкан Новарупта, Аляска, извергнувший 17 км? лавы).

1933 - в городе Кэмден открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

1942 - первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

1944 - высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта. Немецкая оборона на Западном фронте ТВД потеряла устойчивость.

1956 - постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».

1962 - Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал «Битлз» с Питом Бестом за барабанами. В следующем месяце Мартин подписал контракт группы с фирмой «Parlophone» и оставался их продюсером все время существования группы.

1997 - в Китае зарегистрировано самое большое в мире страусиное яйцо весом 2,35 кг, диаметром 18,67 см.

2012 - прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 июня. Какие праздники будут завтра?

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