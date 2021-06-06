Гнилые опоры и перекошенные плиты: чем Крым встречает туристов

фото © Крым.реалии

Так выглядит абсолютное большинство причалов Крыма. Власть ремонтировать их не спешит - аварийные пирсы просто перекрывают и обносят забором.

Первая пристань, на которую мы обратили внимание - причал у подножия визитки Крыма и памятника архитектуры - Ласточкина гнезда. К этому причалу ранее швартовались десятки туристических судов. Теперь он в аварийном состоянии, а вокруг него установлен забор. Вход на причал закрыли в 2020 году после того, как на нем волна убила двух туристов.

Не лучше ситуация и на центральной набережной Ялты. Семь из восьми пристаней закрыты. Причина - сгнили опоры и провалились плиты. А от седьмого причала над водой вообще остался лишь кусок металобетонной конструкции, даже порядковый номер уже сняли.

Крымская блогер Елена Гукова считает, что пристани остаются разбитыми, потому швартовать к ним все равно ничего. На всю Ялту осталось 5 теплоходов, и только три из них регулярно выходят в море.

«Они написали «7-й причал», хотя на самом деле это «6-й причал». Это стыд и позор. Вот и все, что осталось от всесоюзной здравницы. И суда больше не заходят, ни наши, ни зарубежные», - прокомментировала увиденное в своем видеоблоге общественная активистка и блогер Елена Гукова.

В апреле этого года администрация Ялты заявила, что отремонтирует причалы и запустит рейсовые катера как маршрутки. Но бывший депутат горсовета Алушты Павел Степанченко этим обещаниям не верит.

«Глава администрации Ялты не только это обещала, она еще обещала сделать единую набережную от Фороса до Гурзуфа. Чтобы не было закрытых территорий. Но пока это лишь громкие слова», - сказал Степанченко.

В Крыму разбитые пристани - привычная картина для всего побережья. Кроме того, что они портят пейзажи, эти конструкции несут еще и потенциальную опасность.

Проблему признает и местная власть. По ее подсчетам, срочного ремонта требуют 290 пристаней. И едва ли не каждый год чиновники обещают их отремонтировать.

Реконструкцию пристаней даже включили в программу развития Крыма до 2030 года. Этот документ приняли еще в 2018 году. Но с тех пор картина совершенно не изменилась. Напротив, пассажиропоток упал, а причалов стало еще меньше.

Большинство причалов находятся на балансе морских портов Крыма. Эти предприятия убыточны, собственных средств на реконструкцию у них нет. Поэтому чиновники планируют финансировать ремонт из госбюджета. Уже запланировали 5 миллиардов рублей.

«В федеральной целевой программе предусмотрены мероприятия для реконструкции крымских причалов. Стоимость мероприятий - пять миллиардов рублей. В частности, планируются яхтенные марины в Ялте, Феодосии и Керчи. Сейчас рассматривается и Евпатория. Мы не можем говорить, что мы восстановим все берегоукрепительные сооружения, но основные точки притяжения к 2025 году будут сделаны», - заявил в эфире канала «Крым24» заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Марина для яхт в Балаклаве войдет в программу льготных кредитов. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил необходимость создания инфраструктуры для туристов.

Раньше были круизники: в порт Ялты зашел военный корабль. Жители Ялты сняли на видео заход малого ракетного корабля Черноморского флота «Вышний Волочек».

Морских автобусов не будет: в мэрии Ялты усомнились в словах Павленко. Запуск пассажирских перевозок на катерах вдоль ЮБК назвали долгосрочной перспективой.

В Ялте обещают запустить пассажирские катера между поселками. Власти Ялты планируют восстанавливать морское пассажирское сообщение между южнобережными городами и поселками.