Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым

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Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.

На 91-м километре Северо-Крымского канала разрушается временная дамба, перекрывающая днепровскую воду для Крыма. Тем временем новое сооружение еще не достроено.

Плотина, расположенная на 91-м километре Северо-Крымского канала в Херсонской области и перекрывающая днепровскую воду для Крыма, начала разрушаться.

Сооружение длиной шесть метров, состоящее из металлических конструкций и мешков с песком, было возведено в 2014 году местными фермерами. В настоящее время некоторые мешки разорвало, и вода начала протекать в сторону полуострова, говорится в сюжете «5 канала».

«И вот теперь, через 7 лет эта временная дамба начала разрушаться. Мешки с песком в некоторых местах разорвались и сползли вниз. Наблюдаем, как вода просачивается сквозь сооружение. Шестиметровый барьер, который сдерживает днепровскую воду, может не справиться со своим заданием», - отмечает корреспондент Анна Рыбалка.

Чтобы вода не попадала в Крым, в 2015 году в Херсонской области начали сооружать новую дамбу на бюджетные деньги. Она расположена в нескольких километрах от временной плотины, но на сегодняшний день объект так и не достроен.

Кроме того, съемочная группа пообщалась с жителями населенных пунктов, размещенных вдоль Северо-Крымского канала. Они не поддерживают решение правительства отказаться от поставок воды на полуостров.

«Надо воду дать. Людей без воды оставлять нельзя. Я знаю, что там российские войска, но и людей там много», - сообщил местный житель.

Тем временем девушка по имени Юлия, с которой журналисты пообщались на КПП «Каланчак», опровергает заявления руководителей Крыма о дефиците воды. Она ездит с детьми на полуостров к родственникам и отмечает, что в том же Симферополе нет проблем с водоснабжением.

«Нет графика. Вода есть в полном объеме. С крана течет чистая, нормальная вода», - сказала собеседница.

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