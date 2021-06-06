Часть Севастополя завтра будет обесточена

Запланирован неотложный ремонт, опубликован список адресов, где отключат свет.

В понедельник, 7 июня, в Севастополе отключат электричество в связи с неотложным ремонтом на сетях, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».

Свет с 08:30 до 17:00 отключат на проспекте Гагарина, 18-24 и улице Героев Подводников, 4.

С 09:00 до 17:00 будут обесточены улица Тараса Шевченко, 41, 45, 48, 52, 52б, 54, 56, а также село Орлиное: переулок Форосский, 4, 8, 5-7. улицы Кедровая, 2, Тюкова, 62, 64, Родниковская, 2в, 1, Евгении Грунской, 16-22, 1-5, Кипарисовая, 10-22, 9-11, Трактористов, 2-12, 1-19.

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