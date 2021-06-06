Белогорское водохранилище в Крыму стремительно теряет запасы

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Запасы Белогорского водохранилища, которые, по данным Госкомводхоза РК, за последние два месяца сократились на 3,4 миллиона кубометров, уменьшаются искусственно.

Это происходит, с одной стороны, потому что нужно уменьшать нагрузку на водозаборы, питающие восточную часть Крыма, с другой стороны, потому что запасы могут существенно пополниться за счет прогнозируемых осадков. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

По его словам, часть воды из Белогорского водохранилища сейчас регулярно сбрасывается в реку Биюк-Карасу.

«Этот сток потом пополняет Северо-Крымский канал, ту часть, которая питает водой восточный Крым – Феодосию, Судак и Керчь. Таким образом уменьшается нагрузка на водозаборы, которые у нас действуют в северо-восточном Крыму, - пояснил Николенко. – Кроме того по прогнозам известно, что будут хорошие притоки в июне, поэтому так искусственно уменьшают запасы».

Не стоит также забывать, что Белогорское водохранилище является сельскохозяйственным и используется для полива угодий, а не для водоснабжения населения в этом районе, напомнил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. С другой стороны, чистая «мягкая» вода из Белогорского водохранилища нужна для того, чтобы разбавлять жесткую воду из подземных скважин.

«Вода, идущая из подземных водозаборов, достаточно высокоминерализованная, и по требованию Роспотребнадзора, ее надо смешивать с «мягкой» поверхностной водой – таким образом мы получаем воду, соответствующую требованиям СанПиНа для питья.

Поэтому мы и подземные водозаборы экономим – там немного уменьшается расход воды, и в то же время этой водой питается весь восточный Крым», - разъяснил Копачевский, добавив, что по сравнению с Симферопольским и Партизанским водохранилищами Белогорское остается более наполненным даже после сбросов части запасов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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