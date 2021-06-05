Водный кризис
Развитие сюжета: В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена» ● Реки Алушты, Судака и Феодосии продолжают пересыхать ● Весенние ливни слабо наполнили реки Крыма ● Власти Севастополя обещают, что запасов водохранилища хватит до начала 2022 года ● «Росгеология» до конца года планирует пробурить в Крыму еще полсотни скважин
Воды в водохранилищах Крыма почти на шесть млн кубов меньше, чем год назад
фото © Новости Крыма
Запас воды в крымских водохранилищах составляет почти 80 млн кубических метров, что почти на 6 млн кубометров меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в миллионах кубических метров составил: Белогорское – 2,83, Симферопольское – 0,534, Счастливое – 0,718, Чернореченское – 2,19, – сообщили в гидрометцентре. – Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 79,24 млн куб. метров, что на 6,531 млн куб. метров меньше, чем месяц назад, и на 5,92 млн куб. метров меньше, чем год назад».
В гидрометцентре отметили, что в мае в бассейнах рек выпало от 2,9 до 25 мм осадков, или от 7 до 35% от нормы. Меньше всего осадков выпало в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир. Также значительный недобор осадков наблюдался в горах. На Ай-Петри выпало 16 мм осадков (24% нормы), на Ангарском перевале – 16,8 мм (22% нормы).
«К концу весны отсутствие стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы, как и в прошлом году, способствовало установлению ранней, нехарактерной для этого времени года, межени в бассейнах всех рек. На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание»,– уточнили синоптики.
По состоянию на начало мая общий объем водохранилищ Крыма составил 85,8 млн кубометров. Приток в водохранилища за апрель составили 24,4 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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