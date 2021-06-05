Водителю автобуса, устроившего аварию в Крыму три года назад, дали тюремный срок

Водитель автобуса, который сел за руль в пьяном виде и допустил аварию, получил 1 год и 8 месяцев тюрьмы.

Такой приговор вынес Ленинский районный суд. После отбытия наказания он еще три года не сможет управлять транспортными средствами.

Установлено, что в сентябре 2017 года 49-летний житель города Минеральные Воды сел за руль автобуса «Неоплан» с 49 пассажирами и следовал из Керчи в направлении Феодосии. На территории Ленинского района водитель допустил наезд на бордюр, у автобуса лопнуло правое колесо, он выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП двое из пассажиров получили тяжкие повреждения. Экспертиза установила, что водитель был пьян. При этом он прошел предрейсовый осмотр и был допущен к управлению автобусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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