Общество
Вода в Черном и Азовском морях еще холодная для купания
фото © infuture.ru
В МЧС Крыма не советуют жителям и гостям полуострова купаться в море, поскольку вода еще «не достаточно прогрелась» для этого, сообщается на сайте ведомства.
«На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает отметки в +16 +18 градусов. Это недостаточно высокая температура, и купание в ней без должной физической подготовки может принести немало неприятностей отдыхающим, которые в основном связаны с состоянием здоровья», – отмечают в МЧС.
Поэтому крымские спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в холодной воде, а также в условиях шторма.
В Крыму, начиная со среды, 9 июня, ожидается потепление от +20 до +25 градусов днем, осадки будут ослабевать, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его информации, сейчас в Крыму средняя температура – на 3-5 градусов ниже нормы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Летняя погода установится в Крыму только в конце следующей недели. Погода в Крыму начнет улучшаться на следующей неделе, тепло вернется в районе следующих выходных.
Штормовое от МЧС: на Крым идут грозы с градом и шквалами. В пятницу, 4 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, град и сильный ветер.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 июня.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 июня.
Вода в Черном и Азовском морях еще холодная для купания
В МЧС Крыма не советуют жителям и гостям полуострова купаться в море, поскольку вода еще «не достаточно прогрелась» для этого, сообщается на сайте ведомства.
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