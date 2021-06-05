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Общество

Вода в Черном и Азовском морях еще холодная для купания

18:15 суббота, 5 июня 2021
Вода в Черном и Азовском морях еще холодная для купания

фото © infuture.ru

В МЧС Крыма не советуют жителям и гостям полуострова купаться в море, поскольку вода еще «не достаточно прогрелась» для этого, сообщается на сайте ведомства.

«На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает отметки в +16 +18 градусов. Это недостаточно высокая температура, и купание в ней без должной физической подготовки может принести немало неприятностей отдыхающим, которые в основном связаны с состоянием здоровья», – отмечают в МЧС.

Поэтому крымские спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в холодной воде, а также в условиях шторма.

В Крыму, начиная со среды, 9 июня, ожидается потепление от +20 до +25 градусов днем, осадки будут ослабевать, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его информации, сейчас в Крыму средняя температура – на 3-5 градусов ниже нормы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Штормовое от МЧС: на Крым идут грозы с градом и шквалами. В пятницу, 4 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, град и сильный ветер.

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