Власти Ялты обещают открыть три новых детских сада в ближайшие два года

Три новых дошкольных учреждения на 500 мест будут открыты в Ялте в 2021-2022 годах.

Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский.

«Это бывший детский сад «Ивушка» на ул. Кирова/пер. Ступенчатый, новое дошкольное учреждение на ул. Сеченова-Достоевского, а также структурное подразделение детсада «Росинка» на ул. Красноармейская, 39», – уточнил он.

При этом руководитель сферы образования напомнил, что за последние пять лет в Ялте очередь в дошкольные учреждения была сокращена на 1 500 человек.

Кутковский также обратил внимание, что с 1 по 15 июня в Ялте проходит основное комплектование дошкольных учреждений. «В результате в детские сады будет направлено более 1000 детей от 3 до 7 лет», – отметил он и добавил, что дополнительное комплектование состоится в августе 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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