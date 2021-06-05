Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа

фото © Новости Крыма

Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнил директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

По его словам, процедуру оформления разрешения постарались максимально упростить как для туристов, так и для местных жителей. Для последних действует льгота в виде бесплатного посещения заповедников при условии, что к разрешению будет приложен документ, подтверждающий регистрацию в Крыму. Всем остальным оплатить посещение заповедника также можно в электронном виде на сайте учреждения.

«Все можно оформить в электронном виде через сайт нашего учреждения. Выбираете маршрут. Если вы крымчанин, соответственно, получаете льготу, есть также еще перечень лиц, которые могут рассчитывать на бесплатное посещение. Прикладываете документ, который подтверждает, что вы житель Крыма. В течение 10-15 минут заявка рассматривается, и вы получаете на адрес электронной почты уже готовое разрешение с QR-кодом, которое вам даже распечатывать не надо, достаточно сохранить на свой девайс. И при посещении территории на требование сотрудника предъявить ему разрешающий документ вы показываете ему оформленное разрешение», - пояснил механизм Андрей Бородин.

Из-за санкционной истории в Крыму возможны сбои в работе электронного сервиса, однако над этими проблемами учреждение постоянно работает, заверил директор крымских заповедников. Однако отсутствие разрешения при посещении ООПТ федерального значения – это нарушение законодательства, которое влечет за собой штраф.

«Посещение без разрешения – это административный штраф на физлицо в размере 3-4 тысяч рублей. Для должностного лица, естественно, измеряется десятками тысяч, для юрлица штраф – 300 тысяч рублей. Поэтому я еще раз хочу предостеречь наших посетителей вплоть до туристических фирм, которые не считают нужным оформлять с нами юридические отношения. Мы хотим все-таки с бизнес-сообществом и с людьми, которые предоставляют услуги по туризму, оформить отношения де-юре», - предупредил Бородин.

Платное посещение заповедников в Крыму официально было введено в феврале текущего года. Для жителей Крымского полуострова посещение остается бесплатным, однако разрешение все равно необходимо оформить.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продлили запрет на посещение лесов на три недели. С 21 мая 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Севастопольское лесничество прокомментировало объявление о VIP-пляже на Инжире. Никаких договоренностей о передаче части Инжира частникам нет и быть не может.

В Крыму участок леса у водохранилища обнесли забором. Местные жители опасаются, что зеленую зону у воды приватизируют и застроят.

В Крыму введен режим чрезвычайной пожарной опасности. В ближайшие три дня в Крыму резко возрастет опасность природных пожаров.