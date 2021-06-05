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Власти пообещали быстрыми темпами освоить горный массив у Ялты
Канатная дорога пройдет через эту местность | фото © Новости Крыма
После объявления о строительстве «грандиозного» парка аттракционов рядом с заповедником, объявлено о дальнейшем активном освоении гор на Южном берегу Крыма.
На XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Советом министров Республики Крым и некоммерческой организацией «Фонд поддержки и развития физкультуры и спорта», предусматривающее строительство горно-туристического кластера с канатной дорогой в Ялте. Документ завизировали глава Республики Крым Сергей Аксенов и вице-президент фонда Андрей Брабец.
Объем капитальных вложений в новый туристический кластер - 12 миллиардов рублей. Предполагается создать не менее 400 рабочих мест.
- В рамках реализации проекта планируется строительство канатной дороги протяженностью 3,6 километра от села Васильевка до кластера на плато Ай-Петри, также планируется создание рекреационной зоны и зоны размещения и отдыха туристов, - уточнил Андрей Брабец.
Сергей Аксенов заявил, что Совмин и администрация Ялты намерены оказывать всяческое содействие проекту.
Напомним, ранее на ПМЭФ подписаны инвестсоглашения о строительстве первого в Крыму парка развлечений и трех курортно-гостиничных комплексов в Ялте, Саках и Оленевке. Суммарный объем инвестиций - почти 35 миллиардов рублей.
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