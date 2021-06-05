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Происшествия

В Симферополе автомобиль улетел в пешеходный переход

В столице Крыма чудом никто не пострадал в аварии на площади Советской, когда автомобиль, потеряв управление, улетел в подземный пешеходный переход.

По данным правоохранителей, авария произошла около трех часов ночи.

«Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны улицы Кирова в направлении площади Куйбышева, при проезде площади Советской (кольцо) не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим падением автомобиля в подземный пешеходный переход», - пояснили в ведомстве.

В результате аварии не пострадали ни пешеходы, ни сам водитель. Освидетельствование на наличие алкоголя в крови молодого человека, бывшего за рулем, показало, что он был трезв во время управления автомобилем, отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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