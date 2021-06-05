В Севастополе суд закрыл дело о строительстве в фисташковой роще

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Арбитражный суд Севастополя по просьбе Севприроднадзора прекратил рассматривать дело об аннулировании разрешения на застройку фисташковой рощи в бухте Омега.

По данному делу истцом является Севприроднадзор. Представитель экологического ведомства заявил суду об отказе от исковых требований из-за того, что департамент архитектуры Севастополя добровольно аннулировал разрешение на многоэтажное строительство в роще и издал соответствующий приказ.

Представители застройщика ООО «Специализированный застройщик «Декор» на заседании суда отсутствовали.

26 ноября 2020 года Арбитражный суд Севастополя приостановил рассмотрение дела о создании заказника на территории фисташковой рощи. Застройщик оспаривал действия Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) по созданию заказника и просил признать незаконным приказ Севприроднадзора об утверждении порядка проведения общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования территории. Материалы обосновывают придание роще статуса памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглой».

Создание комиссии по проведению обсуждения и действия Севприроднадзора по экологическому обследованию рощи «Декор» считает незаконными. По мнению застройщика, результаты обсуждения должны быть аннулированы, Севприроднадзор не должен применять и использовать результаты комплексного экологического обследования.

Рассмотрение дела приостановили из-за нового суда правительства Севастополя против Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Представители правительства утверждали, что при переоформлении земельного участка по законодательству России чиновники «Севреестра» и ДИЗО незаконно сменили «туристическое обслуживание» на «многоэтажную жилую застройку». По утверждению властей, изменять назначение земли может только лично глава Севастополя.

В 2020 году в Арбитражном суде Севастополя шло четыре судебных производства по застройке фисташковой рощи.

Первый иск в суд подал Севприроднадзор в октябре 2019 года. Ведомство требовало аннулировать разрешение на строительство и создать на месте рощи в бухте Омега заповедную территорию. Во время карантина Севприроднадзор организовал интернет-опрос за создание в роще заказника.

Застройщик утверждает, что только «около 42% людей высказалось против создания охраняемой природной территории». Представители фирмы раскритиковали комплексное заключение местных экологов об осмотре территории рощи. ООО «Специализированный застройщик «Декор» получил заключение Никитского ботанического сада о нецелесообразности создания природоохранной территории на месте фисташковой рощи.

В 2019 году фирма из России по заказу правительства Севастополя выполнила комплексное обследование территории бухты Круглая (Омега). Севприроднадзор отказался принять работу из-за несоответствия техзаданию. В декабре 2019 года власти Севастополя создали свою комиссию из местных чиновников. В мае 2020 года на территории строительства снесли несколько деревьев фисташки. Жители вызвали полицию и Севприроднадзор, правоохранители составили протокол.

Застройщик собирался строить жилые дома на месте рощи фисташки туполистной. По генеральному плану Севастополя 2005 года на месте фисташковых зарослей обозначена зеленая зона. В 2016 году на территории рощи подготовили площадку под новое строительство. Местные жители требуют сохранить остатки фисташковой рощи как природоохранный объект.

В августе 2020 года сообщалось, что в краснокнижной фисташковой роще бухты Омега устроили свалку, а под деревьями паркуют автомобили.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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