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Власть

В России вынесли приговор военнослужащей, которую обвинили в работе на украинскую разведку в Крыму

16:47 суббота, 5 июня 2021

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8 годам заключения с отсрочкой в 2 года российскую военнослужащую, обвиняемую в государственной измене.

В апреле 2020 года женщина была задержана сотрудниками ФСБ в Крыму, как участница «украинской разведывательно-диверсионной группы».

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении осужденной рассматривалось «в особом порядке». В суде также утверждают, что женщина признала вину.

«Назначили 8 лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – цитирует агентство пресс-секретаря суда Алену Катькало.

По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения. Женщина также лишена воинского звания ефрейтор. Уточняется, что в ходе прений сторон гособвинение просило 12 лет лишения свободы. Агентство также опубликовало имя осужденной – Татьяна Кузьменко. Публичные комментарии женщины или ее защиты отсутствуют.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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