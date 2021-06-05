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Власть

В Крыму насчитали уже два миллиона туристов

07:23 суббота, 5 июня 2021
В Крыму насчитали уже два миллиона туристов

фото © travelcrimea.com

С начала года Крым посетили почти 2 млн туристов.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Турпоток в мае составил около 956 тысяч туристов», - написал Аксенов в Facebook.

Уточняется, что объем турпотока превысил прошлогодние показатели на 53,3%. При этом большая часть гостей – 65% – прибыли на полуостров на личном транспорте и автобусах, 30% - авиасообщением, еще 5% - по железной дороге.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сделал прогноз, что турпоток в республику может вырасти на два миллиона человек. 

По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, прирост числа туристов, которые посетили южные регионы страны в период майских праздников, превысил 50% в сравнении с позапрошлым годом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отдых в Крыму может подорожать на треть. Цены могут увеличиться на всех российских курортах в связи с закрытыми авианаправлениями.

Власти Ялты насчитали 250 тысяч туристов, отдохнувших на майские праздники. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в этом году во время майских праздников в городе отдохнули 250 тысяч человек.

В Крыму ужесточили правила размещения объектов на пляжах. В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов. В Крыму запустили информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.

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