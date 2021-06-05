В Крыму насчитали уже два миллиона туристов

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С начала года Крым посетили почти 2 млн туристов.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Турпоток в мае составил около 956 тысяч туристов», - написал Аксенов в Facebook.

Уточняется, что объем турпотока превысил прошлогодние показатели на 53,3%. При этом большая часть гостей – 65% – прибыли на полуостров на личном транспорте и автобусах, 30% - авиасообщением, еще 5% - по железной дороге.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сделал прогноз, что турпоток в республику может вырасти на два миллиона человек.

По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, прирост числа туристов, которые посетили южные регионы страны в период майских праздников, превысил 50% в сравнении с позапрошлым годом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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