Общество
В Крыму накормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов
На плато Бабуган-яйла близ Алушты прошла подкормка краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов.
Для подкормки краснокнижных птиц на специально отведенной площадке выложили 230 килограммов мясных субпродуктов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
«Цель таких мероприятий – сохранение объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения на территориях Горного Крыма, и наблюдение за ними. Черный гриф и белоголовый сип находятся под охраной Бернской и Боннской конвенций. Оба эти вида занесены в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Крым», — рассказал министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
Всего на 2021 год запланировано 14 подкормок, для которых будет закуплено около 3 тонн мяса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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