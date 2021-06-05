В Крыму накормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов

На плато Бабуган-яйла близ Алушты прошла подкормка краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов.

Для подкормки краснокнижных птиц на специально отведенной площадке выложили 230 килограммов мясных субпродуктов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

«Цель таких мероприятий – сохранение объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения на территориях Горного Крыма, и наблюдение за ними. Черный гриф и белоголовый сип находятся под охраной Бернской и Боннской конвенций. Оба эти вида занесены в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Крым», — рассказал министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Всего на 2021 год запланировано 14 подкормок, для которых будет закуплено около 3 тонн мяса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Крыма появились дельфины с хвостами-трезубцами. У берегов Алушты местные жители нашли мертвого новорожденного дельфина-афалину со странным хвостом похожим на трезубец.

В Крыму предупреждают о нашествии «комаров-тигров». Южные районы атакованы тигровыми комарами, переносчиками опасных заболеваний.

Миллион тонн медуз в Азовском море: ученые говорят об угрозе промыслу. Из-за повышения солености и климатического потепления в Азовском море значительно увеличилось число медуз, что становится серьезной угрозой рыболовному промыслу. Можно ли бороться с проблемой и опасны ли медузы для людей.

Чтобы умереть: в Крыму распустилось необычное растение. На северном парадном дворе Воронцовского дворца в Алупке, что на Южном берегу Крыма, расцвела агава американская.