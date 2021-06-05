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Происшествия

В Крыму из дома культуры украли пол

Полицейские задержали 32-летнего жителя Красногвардейского района Крыма, подозреваемого в нескольких кражах деревянных досок напольного покрытия из сельского дома культуры.

В МВД по Республике Крым уточнили, что ущерб составил более 12 тысяч рублей.Злоумышленник объяснил, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в помещение). Вору грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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