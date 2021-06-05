Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +20
море +15

Власть

Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

12:55 суббота, 5 июня 2021

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» в Херсонской области на границе с Крымом временно прекратит работу с 7 июня.

Об этом напомнили в пресс-службе МВД Украины.

«С 08:00 7 июня 2021 года пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» временно прекращается в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ремонт инициирован властями Херсонской облгосадминистрацией. Работы планируется провести в течение двух недель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

По шесть лет тюрьмы грозит нашедшим чужие банковские карты в Крыму. Трое крымчан и двое гастарбайтеров пойдут под суд за хищение денег с банковских карт.

В Крыму после погони поймали водителя с уровнем алкоголя в 6,5 раз выше нормы. В Красноперекопском районе Крыма сотрудники ГИБДД задержали водителя с зашкаливающим уровнем алкоголя в крови.

В СевГУ закупка компьютеров обернулась штрафами для работников вуза. Прокуратура выявила нарушения при организации госзакупок в деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Полицейские Ялты начали разгонять уличных аниматоров. Сотрудники полиции Ялты начали проверку законности деятельности аниматоров на городской набережной.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти пообещали быстрыми темпами освоить горный массив у Ялты

Власти пообещали быстрыми темпами освоить горный массив у Ялты

После объявления о строительстве «грандиозного» парка аттракционов рядом с заповедником, объявлено о дальнейшем активном освоении гор на Южном берегу Крыма.

Происшествия
Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

Уже четверо жителей пятиэтажки по адресу пр. Генерала Острякова, 11-А попали под колеса проезжающих по двору машин, – сообщает со ссылкой на самих жителей телеканал «Первый Севастопольский». Автомобили едут по двору, чтобы сократить время в пути.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации