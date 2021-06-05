Власть
Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом
Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» в Херсонской области на границе с Крымом временно прекратит работу с 7 июня.
Об этом напомнили в пресс-службе МВД Украины.
«С 08:00 7 июня 2021 года пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» временно прекращается в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ремонт инициирован властями Херсонской облгосадминистрацией. Работы планируется провести в течение двух недель.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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