Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» в Херсонской области на границе с Крымом временно прекратит работу с 7 июня.

Об этом напомнили в пресс-службе МВД Украины.

«С 08:00 7 июня 2021 года пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» временно прекращается в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ремонт инициирован властями Херсонской облгосадминистрацией. Работы планируется провести в течение двух недель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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