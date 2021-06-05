Технология гидропосева травы испугала ялтинцев

фото © пресс-служба администрации Ялты

Пробная высадка травы на газонах с использованием технологии гидропосева началась в Ялте.

Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко.

«Впервые высаживаем траву гидропосевом. Эта современная технология озеленения позволяет равномерно распылять смесь с семенами на неровной местности и в больших объемах. Уже через пару недель ждем результат», – пояснила она.

Глава администрации обратила внимание, что эта технология для Ялты новая, а в будущем таким способом планируется засеять косогоры около автовокзала. «Если гидропосев себя оправдает, будем использовать его по всему муниципалитету», – заверила Павленко.

Она также добавила, что на территории городского округа за весенне-летний период будет высажено почти 85 тысяч растений, 30 тысяч из которых уже расцвечивают клумбы и газоны. «Их ассортимент значительно расширился – до 28 видов культур», – отметила Павленко.

По ее словам, площадь Советскую и центральную часть города украшают розами, причем часть из них – селекции Никитского ботанического сада, «А скоро появятся канны и еще тысячи разных букетов по Ялте и поселкам», – пообещала градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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