Власть
Технология гидропосева травы испугала ялтинцев
фото © пресс-служба администрации Ялты
Пробная высадка травы на газонах с использованием технологии гидропосева началась в Ялте.
Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко.
«Впервые высаживаем траву гидропосевом. Эта современная технология озеленения позволяет равномерно распылять смесь с семенами на неровной местности и в больших объемах. Уже через пару недель ждем результат», – пояснила она.
Глава администрации обратила внимание, что эта технология для Ялты новая, а в будущем таким способом планируется засеять косогоры около автовокзала. «Если гидропосев себя оправдает, будем использовать его по всему муниципалитету», – заверила Павленко.
Она также добавила, что на территории городского округа за весенне-летний период будет высажено почти 85 тысяч растений, 30 тысяч из которых уже расцвечивают клумбы и газоны. «Их ассортимент значительно расширился – до 28 видов культур», – отметила Павленко.
По ее словам, площадь Советскую и центральную часть города украшают розами, причем часть из них – селекции Никитского ботанического сада, «А скоро появятся канны и еще тысячи разных букетов по Ялте и поселкам», – пообещала градоначальница.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена». Проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена, вода подается без ограничений.
Москва пообещала Севастополю 127 млн на обновление коммунальной техники. В Севастополе три коммунальных предприятия получат более 127 млн рублей субсидий на обновление парка коммунальной техники.
Проекты капремонта пяти улиц Симферополя обойдутся в 45 миллионов рублей. До конца текущего года «Центродорпроект» разработает проекты капитального ремонта пяти улиц крымской столицы.
В Ялте обещают завершить установку уличных аншлагов единого образца до сентября. Работа по установке уличных аншлагов единого образца в Ялте должна быть завершена до Всероссийской переписи населения, которая намечена на сентябрь 2021 года.
«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются почти на все
За первые пять месяцев текущего года Крым посетили около двух миллионов туристов.
Технология гидропосева травы испугала ялтинцев
Пробная высадка травы на газонах с использованием технологии гидропосева началась в Ялте.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Гурзуфе горят многоквартирный жилой дом и кипарисы
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в поселке Гурзуф под Ялтой.
2 июня
В Крыму нашли редкие «марсианские» цветы фото
В Крыму начался сезон цветения диких орхидей комперий. Встретить дивные растения, похожие на инопланетные создания из «Войны миров» Герберта Уэллса, — настоящая удача.