Стало известно сколько рыбы разрешают ловить в Крыму

фото © Новости Крыма

В Крыму сняты основные запреты на вылов рыбы в море и пресных водоемах, однако это не означает, что ловить можно в неограниченных количествах и в любом месте.

Действующие ограничения для рыбаков - любителей в эфире радио «Спутник в Крыму» перечислил начальник управления рыболовства и аквакультуры департамента рыбного хозяйства Минсельхоза РК Владимир Гайдаенко.

Прежде всего, Гайдаенко напомнил, что любителям рыбной ловли нельзя использовать сети, ловушки, колющие орудия, в том числе водные ружья. Лов разрешен только с помощью удочек и спиннингов, с ограничением количества крючков – не более 10 штук.

Существуют также ограничения по весу улова и размерному ряду для каждого вида рыб.

«Например, для сазана минимальный размерный ряд составляет 35 см, щука – 26 см. Если говорить о весовом ряде, например, судак – не более 2 штук, ставрида – до 10 кг, барабулька – 5 кг. Это суточная норма вылова», - пояснил представитель профильного управления.

По его словам, на данный момент разрешена любительская ловля пиленгаса на Арабатской стрелке. Ставриду, барабулю и саргана можно ловить в акватории Черного моря. Также любительскую рыбалку можно устроить на речке, озере или водохранилище. При этом строго запрещен вылов рыб осетровой группы, каменных крабов, морских коньков и игл, которых в последнее время добывают слишком много для производства сувениров. За соблюдением всех этих правил строго следят контролирующие органы.

«На море это пограничное управление ФСБ, на внутренних водных объектах - федеральное агентство по рыболовству, в отношении краснокнижных видов - это функция рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма», - напомнил Гайдаенко.

Ранее в пятницу в Росрыболовстве сообщали о снижении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне на 25,5%. В этом году рыбаки поймали 3,78 тыс. тонн. При этом на промысле хамсы добыто 13,51 тыс. тонн, что почти на 5,9 тыс. тонн ниже прошлогодней цифры. Зато тюльки поймали на полтонны больше - 2,14 тыс. тонн. В целом объем добычи рыбы в Азово-Черноморском регионе оказался самым низким в России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам. На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.

Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе. Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.

Браконьеры выловили из пустого Симферопольского водохранилища тонну рыбы. Оперативники уголовного розыска УМВД России по Симферополю задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном вылове рыбы.

В Крыму в храмах спели колядки и песни на украинском языке. В Севастополе 6 января на вечерних праздничных службах по случаю сочельника Рождества Христова исполняли колядки и щедривки на украинском языке.