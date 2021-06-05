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Власть

Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом

08:03 суббота, 5 июня 2021
Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом

фото © Новости Крыма

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.

Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня было принято решение по поручению президента , которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории (на границе с Крымом). Оно рассматривалось в тайном режиме», - сказал он на брифинге.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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