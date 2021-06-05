Власть
Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом
фото © Новости Крыма
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.
Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Сегодня было принято решение по поручению президента , которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории (на границе с Крымом). Оно рассматривалось в тайном режиме», - сказал он на брифинге.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ООН призвали Россию «прекратить нарушение прав человека в Крыму». Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию «прекратить агрессию и нарушение прав человека в Крыму».
Севастопольский Фиолент захотел независимости. Фиолент должен стать отдельным муниципалитетом Севастополя – эта инициатива на протяжении двух последних месяцев активно обсуждается участниками одной из групп в Viber.
Дмитрий Медведев упрекнул Запад в решении «все сжечь дотла» из-за Крыма. Бывший президент и премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что за последние годы отношения между Москвой и странами Запада «драматически ухудшились» и сейчас во многом хуже, чем во времена холодной войны.
Аксенов не против «белорусского сценария» для Чубарова. Глава Крыма Сергей Аксенов думает, что лидер Рефат Чубаров понесет «справедливое наказание».
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Власти пообещали быстрыми темпами освоить горный массив у Ялты
После объявления о строительстве «грандиозного» парка аттракционов рядом с заповедником, объявлено о дальнейшем активном освоении гор на Южном берегу Крыма.
Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.
В Гурзуфе горят многоквартирный жилой дом и кипарисы
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в поселке Гурзуф под Ялтой.
2 июня
На набережной в Ялте организовали бордель
22 часа назад
Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили
Уже четверо жителей пятиэтажки по адресу пр. Генерала Острякова, 11-А попали под колеса проезжающих по двору машин, – сообщает со ссылкой на самих жителей телеканал «Первый Севастопольский». Автомобили едут по двору, чтобы сократить время в пути.