Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.

Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня было принято решение по поручению президента , которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории (на границе с Крымом). Оно рассматривалось в тайном режиме», - сказал он на брифинге.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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