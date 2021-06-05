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Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

10:47 суббота, 5 июня 2021
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pixabay.com

За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4222 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 95 человек, выздоровевших за весь период – 40 940 человек.

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Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию. Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в 10 пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Херсонской области.

В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек. В Крыму российской вакциной от коронавируса привито 232 866 человек.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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