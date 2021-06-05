Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры ● В Крыму снова растет число новых заражений ● Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию ● В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри ● В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
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За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4222 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 95 человек, выздоровевших за весь период – 40 940 человек.
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Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию. Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в 10 пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Херсонской области.
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек. В Крыму российской вакциной от коронавируса привито 232 866 человек.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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22 часа назад
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