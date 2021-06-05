Прогноз погоды в Крыму на субботу 5 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 5 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 19, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 17, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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