Полицейские нашли сбежавших из детского сада в Алуште детей

В Алуште сотрудники полиции за несколько часов разыскали двух детей, самовольно покинувших детский сад.

В пресс-службе МВД по Республике Крым подчеркнули, что дети уже переданы родителям.

Поиски детей были инициированы после обращения в полицию работников детсада, которые сообщили, что двое несовершеннолетних детей 2015 года рождения самостоятельно ушли с территории детского садика в неизвестном направлении.

За несколько часов ребят нашли на городской маленькой, противоправные действия в отношении них не совершались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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