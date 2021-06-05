Происшествия
Полицейские нашли сбежавших из детского сада в Алуште детей
В Алуште сотрудники полиции за несколько часов разыскали двух детей, самовольно покинувших детский сад.
В пресс-службе МВД по Республике Крым подчеркнули, что дети уже переданы родителям.
Поиски детей были инициированы после обращения в полицию работников детсада, которые сообщили, что двое несовершеннолетних детей 2015 года рождения самостоятельно ушли с территории детского садика в неизвестном направлении.
За несколько часов ребят нашли на городской маленькой, противоправные действия в отношении них не совершались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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