Происшествия
По шесть лет тюрьмы грозит нашедшим чужие банковские карты в Крыму
фото © gazeta.ru
Трое крымчан и двое гастарбайтеров пойдут под суд за хищение денег с банковских карт.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В отделения полиции Симферополя поступили обращения от трех граждан, которые потеряли свои банковские карты, уточнили в ведомстве.
«Оперативники установили подозреваемых, которые нашли карты улице и воспользовались ими в магазинах города. За покупки они расплачивались бесконтактным способом», - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личности и место нахождение подозреваемых: ими оказались супружеская пара из Симферополя, двое строителей из Киргизии и житель одного из сел Белогорского района Крыма. Задержанные дали признательные показания.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).
Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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