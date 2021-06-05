По шесть лет тюрьмы грозит нашедшим чужие банковские карты в Крыму

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Трое крымчан и двое гастарбайтеров пойдут под суд за хищение денег с банковских карт.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отделения полиции Симферополя поступили обращения от трех граждан, которые потеряли свои банковские карты, уточнили в ведомстве.

«Оперативники установили подозреваемых, которые нашли карты улице и воспользовались ими в магазинах города. За покупки они расплачивались бесконтактным способом», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности и место нахождение подозреваемых: ими оказались супружеская пара из Симферополя, двое строителей из Киргизии и житель одного из сел Белогорского района Крыма. Задержанные дали признательные показания.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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