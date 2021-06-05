Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +19
море +15

Власть

«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются почти на все

17:10 суббота, 5 июня 2021
Евпатория
«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются почти на все

фото © Новый день

За первые пять месяцев текущего года Крым посетили около двух миллионов туристов.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В свою очередь жители Евпатории заявили, что, по их мнению, полуостров не готов к прибытию гостей.

«За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава полуострова отметил, что почти половина из этих путешественников посетили курорт в мае.

В комментариях жительница Евпатории указала на то, что, по ее мнению, пляжи вообще не готовы к приезду отдыхающих: «Город просто утопает в грязи… Про цены я вообще молчу, как на продукты так и на жилье. Люди сюда едут от безысходности, больше некуда. Жилье втридорога, никакого вообще развития. Вывод: власти и местные коренные жители просто плевали на гостей, приедут и никуда не денутся, Турция то закрыта».

Она обратила внимание на то, что при росте цен зарплата осталась на прежнем уровне, и обратилась к Аксенову с просьбой промониторить цены на жилье и ввести налог для арендодателей. «Обидно очень за Крым», – заключила женщина.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Воды в водохранилищах Крыма почти на шесть млн кубов меньше, чем год назад. Запас воды в крымских водохранилищах составляет почти 80 млн кубических метров, что почти на 6 млн кубометров меньше, чем годом ранее.

В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена». Проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена, вода подается без ограничений.

Москва пообещала Севастополю 127 млн на обновление коммунальной техники. В Севастополе три коммунальных предприятия получат более 127 млн рублей субсидий на обновление парка коммунальной техники.

Проекты капремонта пяти улиц Симферополя обойдутся в 45 миллионов рублей. До конца текущего года «Центродорпроект» разработает проекты капитального ремонта пяти улиц крымской столицы.

Власть
«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются почти на все

«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются почти на все

За первые пять месяцев текущего года Крым посетили около двух миллионов туристов.

Власть
Технология гидропосева травы испугала ялтинцев

Технология гидропосева травы испугала ялтинцев

Пробная высадка травы на газонах с использованием технологии гидропосева началась в Ялте.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
В Крыму нашли редкие «марсианские» цветы

В Крыму нашли редкие «марсианские» цветы фото

В Крыму начался сезон цветения диких орхидей комперий. Встретить дивные растения, похожие на инопланетные создания из «Войны миров» Герберта Уэллса, — настоящая удача.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации