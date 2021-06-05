Кровлю терминала аэропорта Симферополь восстановят по гарантии

Верхнее покрытие кровли терминала аэропорта Симферополь, которое было повреждено градом 16 мая, восстановят в рамках гарантийных обязательств генподрядчика.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Верхнее покрытие кровли терминала аэропорта Симферополь восстановят в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств генподрядчика компании Acons Pro, – говорится в сообщении. – Решение принято после крупного града, диаметром до 40 мм, который прошел в районе аэропорта Симферополь 16 мая и нарушил герметичность покрытия кровли».

Уточняется, что работы начнутся в ближайшее время и не повлияют на операционную деятельность аэропорта.

По данным пресс-службы, общая площадь кровли нового терминала составляет более 30 тыс кв. метров.

«Она выполнена в виде «слоенного пирога» и состоит из несущего, паро- и теплоизоляционного слоев и верхнего покрытия из ПВХ-мембраны. Применение мембранного покрытия позволяет обеспечить высокую паропроницаемость, то есть удаление паров из подкровельного пространства при высокой температуре воздуха», – пояснили в пресс-службе.

Повреждение кровли привело к тому, что во время сильных ливней в конце мая некоторые помещения нового терминала симферопольского аэропорта оказались залиты водой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму оптимизировали ряд междугородних автобусных маршрутов. Автобусы по маршруту «Раздольное-Евпатория» с 1 июня заезжают в село Нива.

Трасса «Таврида» отрезала от туристов золотые пляжи Крыма. Если раньше на восточном побережье было не протолкнуться, то сейчас пляжи похожи на карантинную зону.

В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри. Работа канатной дороги Мисхор – Ай-Петри временно приостанавливается с 4 июня в связи с профилактикой коронавируса.

Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым. Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.