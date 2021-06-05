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Кровлю терминала аэропорта Симферополь восстановят по гарантии
Верхнее покрытие кровли терминала аэропорта Симферополь, которое было повреждено градом 16 мая, восстановят в рамках гарантийных обязательств генподрядчика.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Верхнее покрытие кровли терминала аэропорта Симферополь восстановят в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств генподрядчика компании Acons Pro, – говорится в сообщении. – Решение принято после крупного града, диаметром до 40 мм, который прошел в районе аэропорта Симферополь 16 мая и нарушил герметичность покрытия кровли».
Уточняется, что работы начнутся в ближайшее время и не повлияют на операционную деятельность аэропорта.
По данным пресс-службы, общая площадь кровли нового терминала составляет более 30 тыс кв. метров.
«Она выполнена в виде «слоенного пирога» и состоит из несущего, паро- и теплоизоляционного слоев и верхнего покрытия из ПВХ-мембраны. Применение мембранного покрытия позволяет обеспечить высокую паропроницаемость, то есть удаление паров из подкровельного пространства при высокой температуре воздуха», – пояснили в пресс-службе.
Повреждение кровли привело к тому, что во время сильных ливней в конце мая некоторые помещения нового терминала симферопольского аэропорта оказались залиты водой.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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