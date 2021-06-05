Какой сегодня праздник 5 июня

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Сегодня, 5 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day)

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на саму жизнь.

День образования российской полиции

Фото myseldon.com

5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события.

В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты, которую первоначально планировалось учредить на государственном уровне – в 2016 году МВД России разработало проект указа Президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России». Но Указ подписан не был. Тогда приказом МВД России №121 от 5 марта 2018 года 5 июня было объявлено Днем образования полиции России.

Леонтий Коноплянник (Левон Огуречник)

Народный праздник «Левон Огуречник» отмечается 5 июня (по старому стилю - 23 мая). Православная церковь в этот день празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Другие названия праздника: «Леонтий», «Леон/Леонтий Огуречник», «Леон/Левон/Леонтий Конопляник». Огуречником или конопляником день в народе прозвали потому, что он считался наиболее подходящим для посадки этих культур.

Также сегодня, 5 июня, отмечают такие праздники:

- День российского эколога

- День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

- Собор Ростово-Ярославских святых

- День государственной службы карантина растений РФ

- Международный день очистки водоемов (International Cleanup Day)

- Праздник солнечных зайчиков

- День резиновых уточек в ванной

- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом

- Всемирный день против видовой дискриминации (World Day Against Speciesism)

- Пряничный день (National Gingerbread Day) в США

- День портных (National Tailors Day) в США

- День отца в Дании

- День кетчупа (National Ketchup Day) в США

- День посадки деревьев в Новой Зеландии

- День освобождения Сейшельских Островов

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Игнатий, Петр, Давид, Константин, Федор, Василий, Сильвестр, Александр, Афанасий, Яков, Роман, Исидор, Паисий, Михаил, Иринарх, Андрей, Дмитрий, Леонтий, Геннадий, Мария, Никита, Адриан, Авраамий, Севастьян, Ефросиния, Селевкий, Касьян, Василько, Салон.

Что происходило 5 июня в прошлые годы

754 - толпой немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.

1455 - поэт Франсуа Вийон при попытке ограбления церкви в стычке смертельно ранил священника и был изгнан из Парижа.

1661 - Исаак Ньютон зачислен студентом в кембриджский Тринити-колледж.

1806 - Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.

1873 - под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.

1876 - циркуляр Министерства внутренних дел о запрещении печатания книг на украинском языке.

1881 - покушение на президента США Джеймса Гарфилда.

1910 - первый в России полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель профессор политехнического института князь А. С. Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И. И. Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолете конструкции инженера Я. М. Гаккеля взлетел В. Ф. Булгаков.

1940 - В США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

1947 - госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».

1950 - Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Ее избранником стал Никки Хилтондвоюродный дед Пэрис Хилтон.

1957 - Исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) предлагает АМА проверять атлетов на допинг.

1965 - Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы «величайшему из современных русских стихотворцев76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа»так писали в английской печати.

1982 - Софи Лорен покинула Италию после того, как провела 17 дней в тюрьме за неуплату налогов.

2000 - Снова наблюдалась активность вулкана Этнасамого крупного в Европе.

2009 - суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 июня. Какие праздники будут завтра?

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