Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +19
море +15

Власть

Годовой абонемент на парковку в центре Севастополя обойдется в 25000 рублей

Годовой парковочный абонемент для автолюбителей, желающих запарковаться в центре Севастополя, будет стоить 25 000 рублей.

За 15 тысяч рублей можно без помех бросать машину в центральной части города-героя 6 месяцев, за 3 тысячи рублей – месяц, сообщает департамент транспорта Севастополя.

Эти цены действительны для нерезидентов. Граждане, постоянно проживающие в центре Севастополя, должны будут платить меньше – 1800 рублей в год. Для этого им нужно приобрести специальное парковочное разрешение – к заявке нужно приложить документы, подтверждающие право собственности, или договор социального найма.

Прием заявлений для внесения записи в реестр парковочных разрешений Севастополя осуществляется по адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, 2, (3-й этаж), кабинет №4. Подать заявку можно также на интернет-портале государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi92.ru). Получить консультацию у специалистов можно в будние дни с 09:00 до 18:00 (обед – с 13:00 до 13:45) по телефону: 54-17-98.

Как сообщалось, c 1 июня на территории Севастополя начали работу платные парковки. Час парковки в районе пр.Нахимова, ул.Большой Морской и центральной горки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей, а штраф за неоплаченную парковку составит 1500 рублей.

К настоящему моменту организовано около 1000 платных парковочных мест. 10% из них предназначены для льготных категорий граждан.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трасса «Таврида» отрезала от туристов золотые пляжи Крыма. Если раньше на восточном побережье было не протолкнуться, то сейчас пляжи похожи на карантинную зону.

В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри. Работа канатной дороги Мисхор – Ай-Петри временно приостанавливается с 4 июня в связи с профилактикой коронавируса.

Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым. Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.

Новые дороги в Симферополе усугубили последствия от дождя. Новое асфальтовое покрытие дорог не дает дождевой воде впитываться в землю, поэтому поток собирается намного быстрее и больше, чем обычно. Из-за этого субботний ливень в столице Крыма обернулся еще более тяжелыми последствиями для горожан, чем обычно.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Власти пообещали быстрыми темпами освоить горный массив у Ялты

Власти пообещали быстрыми темпами освоить горный массив у Ялты

После объявления о строительстве «грандиозного» парка аттракционов рядом с заповедником, объявлено о дальнейшем активном освоении гор на Южном берегу Крыма.

Власть
Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом

Совбез Украины принял засекреченное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом.

Происшествия
Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

Уже четверо жителей пятиэтажки по адресу пр. Генерала Острякова, 11-А попали под колеса проезжающих по двору машин, – сообщает со ссылкой на самих жителей телеканал «Первый Севастопольский». Автомобили едут по двору, чтобы сократить время в пути.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации