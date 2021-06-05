Власть
Годовой абонемент на парковку в центре Севастополя обойдется в 25000 рублей
Годовой парковочный абонемент для автолюбителей, желающих запарковаться в центре Севастополя, будет стоить 25 000 рублей.
За 15 тысяч рублей можно без помех бросать машину в центральной части города-героя 6 месяцев, за 3 тысячи рублей – месяц, сообщает департамент транспорта Севастополя.
Эти цены действительны для нерезидентов. Граждане, постоянно проживающие в центре Севастополя, должны будут платить меньше – 1800 рублей в год. Для этого им нужно приобрести специальное парковочное разрешение – к заявке нужно приложить документы, подтверждающие право собственности, или договор социального найма.
Прием заявлений для внесения записи в реестр парковочных разрешений Севастополя осуществляется по адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, 2, (3-й этаж), кабинет №4. Подать заявку можно также на интернет-портале государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi92.ru). Получить консультацию у специалистов можно в будние дни с 09:00 до 18:00 (обед – с 13:00 до 13:45) по телефону: 54-17-98.
Как сообщалось, c 1 июня на территории Севастополя начали работу платные парковки. Час парковки в районе пр.Нахимова, ул.Большой Морской и центральной горки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей, а штраф за неоплаченную парковку составит 1500 рублей.
К настоящему моменту организовано около 1000 платных парковочных мест. 10% из них предназначены для льготных категорий граждан.
В тексте использованы материалы: Форпост
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