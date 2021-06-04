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Происшествия

Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

фото © Первый севастопольский

Уже четверо жителей пятиэтажки по адресу пр. Генерала Острякова, 11-А попали под колеса проезжающих по двору машин, – сообщает со ссылкой на самих жителей телеканал «Первый Севастопольский». Автомобили едут по двору, чтобы сократить время в пути.

После ремонта придомовая территория стала проезжей частью, констатируют жители. Тротуары им не построили, а блокираторы, преграждающие въезд во двор, кто-то срезал.

Особенно людей беспокоит безопасность детей, которые выбегают из подъездов прямо под колеса. По словам свидетелей, двое ребятишек уже пострадали от торопящихся по своим делам автовладельцев. У одного из них под колесами оказался самокат, сам же ребеное, к счастью, отлетел в сторону. Кроме этого, в числе пострадавших местная жительница Лидия Павлова и находившийся «при исполнении» глухонемой дворник.

«Чтобы миновать три светофора, они едут по двору. Вот сейчас девушка увидела нас и тормознула. А если бы мы стояли в стороне, вы бы увидели, на какой скорости они проезжают», – говорит Лидия Павлова журналистам.

Раньше, по словам жильцов, въезд во двор перекрывал шлагбаум, установленный сразу после строительства дома. Но в 2018 году при ремонте придомовой территории его демонтировали. Люди установили блокираторы, но недавно срезали и их.

«В пятницу, когда был срезан шлагбаум, мы обратились в полицию. Был составлен протокол о том, что их модернизировали и забрали. Вечером я обратилась во «ВКонтакте» к Михаилу Развожаеву с просьбой решить этот вопрос, но до сих пор «ни слуху, ни духу«», — сетует жительница дома 11-А Елена Фабричникова.

Как уверяют местные жители, часть дороги «приспособили» под свои нужды сотрудники находящихся неподалеку двух департаментов городского правительства. И, возможно, не только они. В итоге машинами заставлен даже проезд, который может понадобиться для проезда пожарных.

Выяснить принадлежность автомобилей, которые перегородили пожарный проезд, журналистам не удалось: сотрудники офиса, на котором не оказалось указателя, запретили их снимать и попросили обратиться в пресс-службу правительства города.

За ответами коллеги планируют обратиться в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Надеемся, больше никаких наездов на жителей дома не будет. Хотя гарантию их безопасности никто не даст.

В тексте использованы материалы: Форпост,

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Жители одного из домов Севастополя массово попадают под автомобили

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Уже четверо жителей пятиэтажки по адресу пр. Генерала Острякова, 11-А попали под колеса проезжающих по двору машин, – сообщает со ссылкой на самих жителей телеканал «Первый Севастопольский». Автомобили едут по двору, чтобы сократить время в пути.

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